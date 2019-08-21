الجيش الليبي يشن غارات عنيفة على مواقع الميليشيات في طرابلس

بنغازي - (أ ش أ):

شن الجيش الوطني الليبي غارات عنيفة فجر اليوم "الأربعاء" على مواقع الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

وذكرت قناة العربية الإخبارية اليوم أن الاشتباكات بين الطرفين عادت مجددا إلى ذروتها، بضواحي العاصمة طرابلس، خاصة في منطقتي عين زارة وكريزما بعد هدوء نسبي ساد هذه الجبهات، وسط توقعات بتصاعد المواجهات خلال الساعات القادمة بعد وصول تعزيزات عسكرية من الجانبين إلى محاور القتال.