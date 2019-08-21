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    رقم قياسي للعنف بالمكسيك.. مقتل أكثر من 20 ألف شخص في 8 أشهر

    05:34 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    رقم قياسي للعنف بالمكسيك.. مقتل أكثر من 20 ألف شخص في 8 أشهر

    الشرطة المكسيكية

    واشنطن- (د ب أ):

    ذكرت وزارة الداخلية المكسيكية أن معدل جرائم القتل في البلاد ارتفع بنسبة 4% منذ مطلع العام الجاري وحتى يوليو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

    وكشفت الوزارة أن عدد ضحايا جرائم القتل خلال تلك الفترة بلغ 20 ألفا و135 شخصا مقابل 19 ألفا و362 شخصا العام الماضي.

    وبلغ العنف رقما قياسيا العام الماضي وتمضي المكسيك نحو تجاوز هذا الرقم القياسي هذا العام، حسب وكالة بلومبرج للأنباء. ​

    وزارة الداخلية المكسيكية جرائم القتل رقم قياسي
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