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    أستراليا تنضم لتحالف دولي لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز

    03:04 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    أستراليا تنضم لتحالف دولي لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز

    رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

    سيدني- (د ب أ):

    أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنضم إلى تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

    ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) عن موريسون القول إن فرقاطة وطائرة استطلاع ستنضم لهذا التحالف.

    يشار إلى أن التوترات بين إيران والغرب هددت الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي يعد أهم ممر مائي لإمدادات النفط في العالم.

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