صحيفة يابانية: كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا نووية

طوكيو - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية ، مساء الثلاثاء (صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي) ، أن كوريا الشمالية أنتجت بالفعل رؤوسا حربية نووية.

ونقلت الصحيفة عن نسخة من الورقة السنوية البيضاء بشأن سياسات الدفاع، أن كوريا الشمالية تمكنت لأول مرة من تقنية تصغير ما لديها من أسلحة نووية وجعلها في شكل رؤوس حربية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ستعتمد الحكومة اليابانية ذلك التقرير رسميا منتصف سبتمبر المقبل .