حول العالم في 24 ساعة: إعلان أسماء أعضاء مجلس السيادة في السودان رسميًا
القاهرة – مصراوي:
شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، أسماء أعضاء مجلس السيادة الذي يقود البلاد في المرحلة الانتقالية.
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