حول العالم في 24 ساعة: إعلان أسماء أعضاء مجلس السيادة في السودان رسميًا

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، أسماء أعضاء مجلس السيادة الذي يقود البلاد في المرحلة الانتقالية.