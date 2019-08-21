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    حول العالم في 24 ساعة: إعلان أسماء أعضاء مجلس السيادة في السودان رسميًا

    01:00 ص الأربعاء 21 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: إعلان أسماء أعضاء مجلس السيادة في السودان رسميًا

    شمس الدين الكباشي

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، أسماء أعضاء مجلس السيادة الذي يقود البلاد في المرحلة الانتقالية.

    شمس الدين الكباشي السودان المجلس العسكري السوداني سيرجيو ماتاريلا اليونان تونس
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