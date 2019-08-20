رسميا.. إعلان أسماء أعضاء مجلس السيادة في السودان برئاسة "البرهان"

القاهرة – مصراوي:

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين الكباشي، أسماء أعضاء مجلس السيادة الذي يقود البلاد في المرحلة الانتقالية.

وأصدر المجلس العسكري مرسوما بتشكيل مجلس السيادة ضم العسكريين كل من (عبدالفتاح البرهان رئيسا لمجلس السيادة

محمدحمدان دقلو – شمس الدين كباشي – ياسر عبدالرحمن العطا – إبراهيم جابر).

أما المدنيين فكانوا (حسن محمد أدريس – الصديق تاور كافي – محمد الفكي سليمان – محمد حسن عثمان التعايشي – عائشة موسى السعيد – رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح).

ويؤدي رئيس مجلس السيادة غدا في الحادية عشر وأعضاء المجلس أمام رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء في الواحدة ظهرا.

كما سيتم تعيين رئيس الوزراء غدا الأربعاء وسيؤدي القسم في التاسعة مساءا.

كان الإعلان عن تشكيلة المجلس مقررا الأحد، تزامنا مع توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأصدر المجلس العسكري بيانا يوم الإثنين قال فيه إن حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة بطلب من قوى الحرية والتغيير التي شهدت انقسامات حول مرشحيها.

ويفترض أن يضم "المجلس السيادي" 11 عضواً، 6 مدنيين و5 عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهراً في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهراً.