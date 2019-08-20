ناقلة البترول الإيرانية تتجه إلى اليونان دون أن تقدم طلبا بالرسو

أثينا - (د ب ا):

قال وزير النقل البحري يانيس بلاكيوتاكيس اليوم الثلاثاء إن ناقلة البترول الإيرانية التي تم الإفراج عنها بعد احتجازها في جبل طارق طوال ستة أسابيع ، تتجه حاليا إلى اليونان، ولكنه يتعين عليها أن تقدم طلبا رسميا للرسو في ميناء يوناني.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت اليونان وغيرها من الدول من أنها ستعتبر تقديم أية مساعدة للناقلة الإيرانية بمثابة دعم للإرهاب.

وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن مساعدة الناقلة ستكون لها عواقب جنائية، كما ستلغي واشنطن تأشيرات دخول طاقم الناقلة.

وصرح بلاكيوتاكيس لمحطة "سكاي" اليوم بأن السلطات في أثينا تراقب حاليا مسار الناقلة وأن وزارة النقل البحري على اتصال دائم بوزارة الخارجية.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات البحرية تشير إلى أن ميناء الوصول المسجل حاليا للناقلة هو ميناء كالاماتا اليوناني، ومن المقرر أن تصل إليه الأحد القادم.

إلا أن بلاكيوتاكيس ذكر أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الناقلة ستذهب هناك بالفعل، وأضاف إن ميناء كالاماتا غير مؤهل لاستقبال سفن بهذا الحجم.