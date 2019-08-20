كولومبيا: احتياجات اللاجئين الفنزويليين "تجاوزت" قدرتنا

بوجوتا - (د ب أ):

أعلنت كولومبيا اليوم الثلاثاء أنها لم تعد قادرة على التعامل مع التدفق الجماعي للمهاجرين الفنزويليين عبر حدودها، قائلة إنها تلقت 30 في المائة فقط من التمويل الدولي اللازم.

قال وزير الخارجية الكولومبى كارلوس هولمز تروخيلو في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكولومبية بوجوتا مع إدواردو شتاين ، الممثل الخاص لوكالة الأمم المتحدة للاجئين المختص بشؤون المهاجرين الفنزويليين ، إن احتياجات المهاجرين "تجاوزت قدرات الدولة الكولومبية منذ أشهر".

يذكر أن كولومبيا ، التي لها حدود طولها 2200 كيلومتر مع فنزويلا، استقبلت أكبر عدد من الأشخاص الفارين من الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

ووصل حوالي 111 ألف مهاجر جديد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية ، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 4ر1 مليون شخص ،وذلك وفقا للأرقام التي قدمها هولمز تروخيلو.