مقتل مواطنَين روسيين وآخر يوناني جراء تحطم مروحية باليونان

أثينا - (أ ش أ):

أعلنت السفارة الروسية في أثينا، اليوم الثلاثاء، مصرع اثنين من المواطنين الروس، إثر تحطم طائرة مروحية باليونان.

وقال الملحق الصحفي في السفارة الروسية فاسيلي جافريلوف -وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إن "قائد الطائرة -وهو مواطن يوناني- لقي حتفه أيضًا في الحادث".

وأوضح جافريلوف أن "المروحية الخاصة -من طراز (أجوستا 109)- سقطت وتحطمت بالقرب من جزيرة بوروس في اليونان"، مبينًا أن "المروحية انطلقت من حي جالاتا في اسطنبول بتركيا، وتوجهت إلى مطار أثينا الدولي (إلفثيريوس فينيزيلوس)، ولدى تحليقها لمست سلكًا لنقل التيار الكهربائي وسقطت في البحر، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الجزيرة، فيما رفع الغواصون الجثامين الثلاثة".