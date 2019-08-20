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    وفد "الانتقالي الجنوبي" اليمني برئاسة الزبيدي يصل إلى جدة بعد قليل

    08:44 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    وفد "الانتقالي الجنوبي" اليمني برئاسة الزبيدي يصل إلى جدة بعد قليل

    عيدروس الزبيدي

    القاهرة – مصراوي:

    يصل وفد المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، برئاسة عيدروس الزبيدي، والذي يضم 5 أعضاء، إلى مدينة جدة السعودية، خلال دقائق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية الحدث.

    ارتفعت حدة التوترات في الجنوب اليمني بعد سيطرة قوات الحزام الأمني على معسكرين تابعين للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا برئاسة عبدربه منصور هادي.

    وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الحزام الأمني سيطرت بعد اشتباكات مع قوات تابعة لحكومة هادي على معسكر الشرطة العسكرية بمنطقة الكود بمدينة أبين الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومتر شرقي محافظة عدن.

    عيدروس الزبيدي جدة السعودية اليمن
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