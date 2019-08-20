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    نعمات عبدالله تؤدي القسم رئيساً للقضاء في السودان

    07:44 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    نعمات عبدالله تؤدي القسم رئيساً للقضاء في السودان

    السودان

    القاهرة – مصراوي:

    قالت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، إن نعمات عبدالله سوف تؤدي القسم مساء اليوم أمام رئيس المجلس العسكري لتشغل منصب رئيس القضاء في البلاد.

    وأضافت صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد توافق بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على اسم نعمات بدلا من عبد القادر محمد أحمد الذي كان مرشحا لقوى التغيير.

    ومن المقرر إعلان حل المجلس العسكري بعد اختيار رئيس القضاء حتى يقسم أعضاء المجلس السيادي القسم أمام صاحبة المنصب الجديد نعمات عبدالله.

    السودان المجلس العسكري السوداني نعمات عبدالله القضاء السوداني

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