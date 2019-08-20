عالم فضاء في "ناسا": وجدنا تابوت فرعوني على المريخ (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

قال عالم فضاء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، سكوت وارينج، إن إحدى الصور التي التقطتها مركبة فضائية كانت في رحلة عام 2014، على متن المريخ، تظهر مجسمًا غريبًا، يشبه "تابوت فرعوني".

وبحسب صحيفة "انترناشونال بيزنس تايمز"، أكدت وكالة "ناسا"، أن الصورة هي لطبقات من الصخور والتكوينات الصخرية على جرف "كيب سانت فنسنت"، في منطقة كريت فكتوريا بالمريخ.

في المقابل، أكدت وارينج أنه استخدم تقنيات حديثة وبرامج لتعديل الصور لتكبير أجزاء من الصورة وتغيير ألوانها للكشف عن "الشيء الغريب" في المريخ، ليرى أنه عبارة عن "تابوت فرعوني".

وأضاف عالم الفضاء بوكالة "ناسا"، أن الجسم الغريب، به نقوش معقده على سطحه، تشبه الفرعونية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن تلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف كائن يشبه بقايا مصرية قديمة على سطح المريخ، لافتة إلى أنه في العام الماضي، جذبت الصورة التي التقطتها روفرز كوريسيتي في ناسا اهتمامًا واسعًا بعد أن ادعى العديد من الخبراء أن الجسم هو لرأس لتمثال مصري.

بناءً على الصورة، بدا الجسم وكأنه رأس تمثال تم تصميمه على غرار محاربة مصرية، وفق ما ذكره موقع "فيرست بوست" في تقرير العام الماضي.

أثار اكتشاف ما وصفه الموقع حينها بـ"الآثار" على سطح المريخ نقاشات حول طبيعة الحضارات القديمة التي ازدهرت يومًا على الكوكب الأحمر.