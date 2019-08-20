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    رئيس وزراء إيطاليا يعلن انتهاء عمل الحكومة

    04:07 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    رئيس وزراء إيطاليا يعلن انتهاء عمل الحكومة

    رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

    روما- (د ب ا):

    أعلن رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء انتهاء عمل حكومته بسبب الخلاف مع نائبه وزعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني.

    وقال كونتي في خطابه أمام مجلس الشيوخ" الأزمة الحالية تقوض لا محالة عمل الحكومة".

    وكان سالفيني قد قال منذ أسبوعين إنه يريد إسقاط التحالف الحكومي مع حركة خمس نجوم. وقد تراج لاحقا، ولكن حركة خمسة نجوم قالت إن الوقت أصبح متأخرا لإصلاح الأمور.

    ومن المتوقع أن تحاول الحركة الآن تشكيل حكومة بديلة مع الحزب الديمقراطي المعارض. وإذا فشلت الحركة في ذلك، من المرجح أن تواجه إيطاليا انتخابات مبكرة في اكتوبر أو نوفمبر المقبلين أو مطلع عام 2020.

    جوزيبي كونتي روما رئيس وزراء إيطاليا حزب الرابطة ماتيو سالفيني

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