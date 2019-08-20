  • عاجل:الداخلية: مصرع 11 إرهابيا خلال مداهمة أمنية بالعريش

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    احتجاز 5 في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم لاستهداف قمة مجموعة السبع

    03:39 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    احتجاز 5 في فرنسا للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم لاستهداف قمة مجموعة السبع

    الشرطة الفرنسية-أرشيفية

    باريس- (د ب أ):

    ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أنه قد تم احتجاز خمسة أشخاص في فرنسا، للاشتباه في تخطيطهم لتنفيذ هجوم لاستهداف قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

    وأفادت محطة "فرانس إنفو" بأن الهجوم قد أُعلن على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن قوات الأمن هي الهدف.

    وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أنه قد تم تحديد فندق يضم أفراد الامن في خطتهم.

    وأفادت تقارير باعتقال المشتبه بهم أمس الاثنين.

    ومن المقرر أن تبدأ قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى - بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة - التي تستمر ثلاثة أيام، يوم السبت المقبل في مدينة بياريتز الساحلية المطلة على المحيط الأطلسي، حيث أفادت تقارير بتمركز 10 آلاف من أفراد قوات الأمن لحماية قادة العالم ووفودهم.

    الشرطة الفرنسية فرنسا قمة مجموعة السبع

    الخبر التالى:

    قيادي عسكري بريطاني: انسحاب القوات الألمانية من العراق سيكون ضربة قوية للتحالف
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان