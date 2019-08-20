مسؤول روسي: الاختبار الامريكي لصاروخ كروز دليل على انتهاك واشنطن لمعاهدة نووية ثنائية

موسكو- (د ب أ):

أشار نائب برلماني روسي بارز، اليوم الثلاثاء، إلى أن الاختبار الامريكي لصاروخ كروز هذا الأسبوع، هو دليل على أن الولايات المتحدة كانت تنتهك اتفاقية ثنائية للأسلحة النووية.

ويشار إلى أن الصاروخ الذي تم إطلاقه من الأرض، والذي قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنه أصاب هدفه بعدما قطع مسافة أكثر من 500 كيلومتر، كان من شأنه أن يعتبر انتهاكا أكيدا لو كان قد تم إطلاقه قبل انتهاء سريان معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى، قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وقال كونستانتين كوساتشيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجبة في المجلس الاتحادي الروسي، إن الاختبار الحالي "أكد مرة أخرى على أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق عندما كان مازال ساريا ".

وكان مسؤولو البنتاجون قالوا في مارس الماضي إنهم سيختبرون صاروخا بمجرد الانسحاب من الاتفاقية.