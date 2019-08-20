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    صحيفة : 1000 امرأة سعودية سافرن من منافذ الشرقية دون تصريح ولي الأمر

    11:39 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    صحيفة : 1000 امرأة سعودية سافرن من منافذ الشرقية دون تصريح ولي الأمر

    السعودية تسمح للنساء بالسفر دون تصريح ولي الأمر

    الرياض- (د ب أ):

    سمحت منافذ الجوازات في السعودية بعبور 1000 امرأة سعودية تجاوزت أعمارهن 21 عامًا دون تصريح، وذلك بعد بدء تطبيق نظام وثائق السفر المعدل، والذي يسمح للنساء فوق سن الـ 21 بالسفر دون موافقة ولي الأمر.

    وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية اليوم الثلاثاء أن عدد المغادرات دون تصريح من ولي الأمر من منافذ المنطقة الشرقية وحدها بلغ أكثر من 1000 مسافرة.

    وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس عبر موقعها الرسمي عن بدء تطبيق قرار تمكين المرأة من السفر دون موافقة ولي الأمر، إضافة إلى تمكين المتزوجين والمبتعثين والموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج من السفر دون حاجة لموافقة ولي الأمر.

    ويعد قرار السماح للنساء باستخراج جوازات سفر ومغادرة البلاد دون اشتراط موافقة أولياء أمورهن الرجال، أحد أهم بنود الولاية المثيرة للجدل في السعودية .

    ولي الأمر سفر المرأة الجوازات السعودية

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