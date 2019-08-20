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المرصد السوري: الفصائل المسلحة تنسحب من خان شيخون وريف حماة الشمالي

09:15 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
المرصد السوري: الفصائل المسلحة تنسحب من خان شيخون وريف حماة الشمالي

فصائل المعارضة المسلحة السورية

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأن الفصائل المسلحة انسحبت من خان شيخون وريف حماة الشمالي.

وأوضح المرصد أن "الفصائل ومجموعات جهادية انسحبت من مدينة خان شيخون والبلدات والقرى الواقعة جنوبها ضمن ريف حماة الشمالي.. تخوفًا من الوقوع في الحصار الكامل".

وبدأت القوات الحكومية، صباح أمس، اقتحام مدينة خان شيخون بعد السيطرة على حاجز الفقير، الذي يعد مدخل المدينة الشمالي الغربي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية كانت خسرت خان شيخون، المدينة الأبرز بمحافظة إدلب التي يسيطر المسلحون على مساحات واسعة فيها، منتصف عام 2014.

الحرب السورية الفصائل المسلحة خان شيخون

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