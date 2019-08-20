ارتفاع حاد لأسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع الجديد

واشنطن- (د ب أ):

استهلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد أمس الاثنين، بارتفاع حاد بعد اشتعال النار في حقل نفط وغاز سعودي نتيجة هجوم بطائرة مسيرة من جانب الحوثيين السبت الماضي.

كما جاء ارتفاع أسعار النفط نتيجة تجدد التفاؤل بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مناقشة تأثير الرسوم الأمريكية على السلع الصينية مع تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل.

كان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قال في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد إنه إذ جرت محادثات هاتفية بين ممثلي البلدين خلال الأيام العشر المقبلة، يمكن استئناف المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي اليوم الاثنين بمقدار 1.33 دولار أي بنسبة 2.4% إلى 56.14 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

كان سعر الخام قد أنهى تعاملات يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بارتفاع قدره 0.04 دولار أي بنسبة 0.7 % إلى 87ر54 دولار للبرميل.

كانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قد ذكرت أن هجوم الطائرة المسيرة الذي شنه الحوثيون اليمنيون قد أدى إلى اشتعال النار في حق للنفط والغاز بالمملكة. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الأضرار الناجمة عن الهجوم كانت محدودة، في وحدة من مصنع معالجة الغاز الطبيعي في حقل الشيبة.