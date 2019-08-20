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    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا خطر نووي بعد انفجار روسيا

    01:00 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    أهم التصريحات في 24 ساعة: لا خطر نووي بعد انفجار روسيا

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا وجود لخطر نووي بعد الانفجار في بلاده مؤخرا، كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بأنه بلاده حذرت الولايات المتحدة من احتجاز ناقلة إيران النفطية بعد تحركها من جبل طارق، وأشار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أن اليمن سيظل عصيا على كل المؤامرات.

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