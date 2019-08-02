دولة الاحتلال تخطط لبناء أكثر من 2400 وحدة استيطانية في الضفة والقدس

غزة - (أ ش أ):

ذكرت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للإداة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس، ستروج لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة هناك.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، عن منظمة "السلام الآن"، القول إنه سيتم إعادة بناء 4 بؤر استيطانية تم إخلاء بعضها، دون أن توضح تفاصيل عن ذلك.

وأشار الموقع إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" وافق قبل أيام بشكل مبدئي على بناء نحو 700 وحدة سكنية للفلسطينيين في منطقة "ج" التي تخضع للسيادة الإسرائيلية، على أن يتم مقابل ذلك بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات.

ويرى الفلسطينيون أن المستوطنات وبناءها في الضفة الغربية تشكل حجر عثرة أمام السلام، لأنها تقع في مناطق يسيطر عليها الفلسطينيون ومن المفترض أن تكون جزءا من حدودهم المستقبلية.