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الأحد القادم.. اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد

08:58 م الجمعة 02 أغسطس 2019
الأحد القادم.. اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد

وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم

بغداد - (أ ش أ):

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق ومصر والأردن في بغداد، لمناقشة مكافحة الإرهاب والاستثمار ودعم العراق في إعادة الإعمار.

وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "اجتماعا ثلاثيا على مستوى وزراء خارجية العراق، ومصر والأردن سينعقد في بغداد بوزارة الخارجية يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أغسطس الجاري.

وأضاف الصحاف، أن "المجتمِعين سيناقشون موضوعات مكافحة الإرهاب، والاستثمار، ودعم العراق في إعادة الإعمار".

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