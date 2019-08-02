إصابة 49 فلسطينيًا في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

غزة - (د ب أ):

أصيب 49 فلسطينيًا اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الأسبوعية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 24 متظاهرًا أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.

وأوضحت المصادر أن صحفيين اثنين أصيبا خلال المواجهات أحدهما بالرصاص الحي، والآخر بالرصاص المطاطي.

ورفعت احتجاجات هذا الأسبوع شعار (مجزرة واد الحمص) تضامنا مع سكان بلدة صور باهر في القدس عقب هدم دولة الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي عشرات الشقق السكنية في البلدة.

وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 واستشهد فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما، واستدعت تدخلات من مصر وقطر والأمم المتحدة لإنهاء جولات من التوتر العسكري بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأكدت هيئة مسيرات العودة في بيان ختامي لاحتجاجات اليوم، على استمرار المسيرات في قطاع غزة، ودعت لتفعيلها في كافة ساحات التواجد الفلسطيني.

وحثت هيئة مسيرات العودة جماهير الشعب الفلسطيني على المشاركة في فعاليات الجمعة 70 الأسبوع المقبل تحت شعار (جمعة الشباب الفلسطيني) تزامنا مع يوم الشباب العالمي.