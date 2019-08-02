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سفير ليبيا في أفريقيا الوسطى ينشق وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة السراج

07:10 م الجمعة 02 أغسطس 2019
سفير ليبيا في أفريقيا الوسطى ينشق وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة السراج

سفير ليبيا في أفريقيا الوسطى ينشق وكامل البعثة الد

طرابلس - (د ب ا):

أعلن سفير ليبيا لدى دولة إفريقيا الوسطى، انشقاقه وكامل البعثة الدبلوماسية عن حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج.

ووفق ما ذكرته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية اليوم الجمعة، كشف السفير الليبي في مقطع مرئي، انحيازه التام للسلطات الشرعية في ليبيا، مشيرا إلى أن إيمانه بالواجب الوطني تجاه الوطن، هو ما وضعه أمام هذا الموقف التاريخي.

ودعا السفير الليبي في الوقت ذاته أعضاء ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج للوقوف صفا واحدا لمصلحة الوطن.

ومن جانبه، وصف عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، إعلان السفارة الليبية في جمهورية أفريقيا الوسطى انشقاقها عن حكومة الوفاق، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال أمغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أتمنى من بقية السفارات والبعثات الدبلوماسية في العالم التابعة للدولة الليبية أن تحذو حذوها..جيشنا ينتصر .. والوطن يعود".

حكومة الوفاق ليبيا سفير ليبيا افريقيا الوسطى فايز السراج

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