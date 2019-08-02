الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد، ابتداءً من الرابع من أغسطس، وحتى الثاني من سبتمبر، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية.

وأشرف الناصر، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش وفقًا لبيان صادر عن الرئاسة.وتوجه رئيس الجمهورية بالتحية والشكر لأفراد القوات المسلحة المرابطين على الحدود وفي المرتفعات وأعالي البحار وفي الثكنات ومواقع الإنتاج الحيوية، على ما يبذلونه من مجهودات استثنائية وتضحيات دفاعًا عن الوطن ، مشددًا على مزيد من التحلي باليقظة ورفع درجة الجاهزية في مواجهة أي تهديدات داخلية أو خارجية.

كما استعرض الاجتماع تقييمًا للأوضاع الأمنيّة والعسكريّة المحلية والإقليمية، ومستجدات التعاون العسكري مع عدد من الدول.

من جهة أخرى ، توافد، اليوم الجمعة، عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر القادم، على مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنطقة البحيرة بالضاحية الشمالية للعاصمة، لتقديم ترشحاتهم لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وتزامن وصول المترشحين لإيداع ترشحاتهم للانتخابات الرئاسية مع حضور عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني للقيام بعمليات الملاحظة والمراقبة.

يشار إلى أن فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنطلقت اليوم الجمعة لتتواصل حتى يوم ٩ أغسطس الجاري، بعد أن حددت هيئة الانتخابات 15 سبتمبر تاريخا لهذا الإستحقاق الرئاسي في دورته الأولى داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 سبتمبر القادم بالخارج.