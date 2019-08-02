وزراء خارجية سول وواشنطن وطوكيو يعقدون لقاء ثلاثيا على هامش قمة "آسيان"

سول - أ ش أ

عقدت وزيرة خارجية سول كانج كيونج-هوا، اليوم الجمعة، مع نظيريها من الولايات المتحدة واليابان مايك بومبيو وتارو كونو، محادثات ثلاثية على هامش اللقاءات المتعددة الأطراف لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في بانكوك.

وقالت كانج - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي للعلاقات بين كوريا واليابان، وأنها أبدت رغبتها في لعب دور لتهدئة التوترات بين حليفيها.

وأعربت الوزيرة عن أسفها الشديد إزاء قرار اليابان بحذف كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، وأضافت: "أعتقد أن الجانب الياباني يجب أن يتحمل مسؤولية الموقف، وعليه أن يسحب على الفور التدابير ويبذل الجهود لمعالجة الخلاف من خلال الحوار."

ويأتي الاجتماع بعد أن أصدرت اليابان قرار بحذف كوريا الجنوبية من قائمة تضم 27 دولة تتمتع بمعاملة تفضيلية في شراء المنتجات اليابانية ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وكان من المرجح أن يكثف بومبيو دعوته للجانبين من أجل تخفيف التوترات والتركيز على الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية لبيونج يانج وتعزيز السلام الدائم في شبه الجزيرة المقسمة.

يذكر أن واشنطن أبدت استعدادها في السابق للمشاركة في تسهيل أي جهود من جانب البلدين للتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع التجاري المتصاعد بينهما.