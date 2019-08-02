إندونيسيا: تحذير من تسونامي عقب زلزال جاكرتا

جاكرتا - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء صدور تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق مجاورة للعاصمة جاكرتا عقب الزلزال القوي الذي ضرب المدينة بقوة 4ر7 درجة على مقياس ريختر.

وقع الزلزال الساعة 1903 بالتوقيت المحلي(1203 بتوقيت جرنتش)، وكان مركزه على بعد 147 كيلومتر جنوب غرب سومور بمقاطعة بانتن المجاورة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وهرع سكان جاكرتا إلى الشوارع وقد تملكهم الذعر والفزع، وسط تمايل المباني شاهقة الإرتفاع وصدور أصوات تحطم.

وقالت الوكالة الإندونيسية إن المناطق الساحلية مثل بانديجلاند، في الطرف الغربي من جزيرة جاوا، وغرب لامبونج في جزيرة سومطرة، تواجه خطر التعرض لتسونامي.

ولم ترد تقارير حتى الأن عن حدوث أضرار.

وتقع إندونيسيا فوق منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي والبركاني.