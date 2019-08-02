العراق: القبض على قيادى بارز بداعش في محافظة صلاح الدين

بغداد - أ ش أ

ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وذكرت الاستخبارات العسكرية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أن عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ ألقت القبض على الإرهابي المدعو أبو عبد الله الجنابي في مجمع الحمدانية غرب الموصل.

وأشارت إلى أن هذا الارهابي كان يشغل منصب مساعد والي الجزيرة في صلاح الدين وشارك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية أثناء معارك التحرير من داعش وهو من المطلوبين للقضاء .