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    الإفتاء التونسية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

    12:03 م الجمعة 02 أغسطس 2019
    الإفتاء التونسية تعلن موعد أول أيام عيد الأضحى

    مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ

    تونس - أ ش أ

    أعلن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ أن اليوم الجمعة، هو أول أيام شهر ذي الحجة 1440 هجري.

    وأضاف بطيخ - في بيان لدار الإفتاء اليوم - أن يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1440 هـ يوافق هذا العام السبت 10 أغسطس، وأن يوم عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس.

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