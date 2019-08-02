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    الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا

    11:53 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    الولايات المتحدة تنسحب رسميًا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - أ ش أ

    أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، انسحابها رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.

    وقال وزير الخارجية مايك بومبيو - حسبما أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل لها - إن موسكو تعمدت انتهاك المعاهدة التي أنهت حقبة الحرب الباردة.

    وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت العام الماضي، أنها ستنسحب من المعاهدة؛ متهمة روسيا بعدم الامتثال لها، وتنفي موسكو انتهاك المعاهدة وتقول إن واشنطن تنسحب رغبة منها في خوض سباق تسلح جديد.

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