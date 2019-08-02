قوات الحزام الأمني في ابين اليمنية تستعيد معسكرا من قبضة القاعدة

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الحزام الأمني، اليوم الجمعة، من إحكام سيطرتها على معسكر يتبع قواتها بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، بعد ان شنت عناصر تابعة لتنظيم القاعدة هجوماً مسلحاً عليه.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن عناصر من تنظيم القاعدة شنت في وقت مبكّر اليوم هجوماً مسلحاً على معسكر القيادة العامة التابع لقوات الحزام الأمني (قوات يمنية تدعمها الإمارات)، في مديرية المحفد، وتمكنت من السيطرة عليه.

وأضاف شهود العيان أن قوات الحزام الأمني بمساندة قوات النخبة الشبوانية التي تدعمها الإمارات ومقاتلات التحالف العربي، استعادت السيطرة على المعسكر بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين أسفرت عن مقتل 17 عنصرا من قوات الحزام الأمني وإصابة تسعة آخرين.

وأكد شهود العيان، ان قوات الحزام الأمني نشرت عناصرها في ارجاء المديرية واستحدثت نقاط امنية، مشيرين إلى أن عناصر القاعدة لاذوا بالفرار.

وبحسب شهود العيان، فقد استمر سيطرة عناصر القاعدة على المعسكر لاربع ساعات، "وأن تلك العناصر تمكنت من نهب معدات عسكرية من داخل المعسكر".

وتنتشر عناصر من تنظيم القاعدة في عدة مناطق بمحافظة أبين، على الرغم من إعلان قوات الحزام الأمني "تطهير المحافظة من تلك العناصر بعد عمليات عسكرية نفذتها مؤخراً".

وسبق أن نفذت تلك العناصر، العديد من الهجمات المسلحة في أبين، استهدفت أفراداً في الجيش والأمن ومسؤولين، مخلفة العديد من القتلى والجرحى.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تفجيرين منفصلين شهدتهما مدينة عدن جنوبي اليمن، احداهما استهدف معسكراً لقوات الحزام الأمني، والآخر استهدف مقرا للشرطة، ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.