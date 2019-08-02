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    ترامب: لا مشكلة لدي مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

    10:24 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    ترامب: لا مشكلة لدي مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

    ترامب

    واشنطن - أ ش أ

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه.

    ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلي.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".

    وأطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محددة قصيرة المدى، بحسب ما نقلت وكالة (يونهاب) للأنباء الكوريّة الجنوبية عن مصدر عسكري.

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    Asha
    ترامب كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى واشنطن
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