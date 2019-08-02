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    رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإزالة اليابان لبلاده من القائمة البيضاء

    09:06 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه لإزالة اليابان لبلاده من القائمة البيضاء

    الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن

    سول - أ ش أ:

    أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد إزاء إجازة مجلس الوزراء الياباني مشروع قانون لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم.

    وقال مون - في بيان أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - إن "قرار اليابان متهور للغاية"، واصفا قيود التصدير اليابانية بأنها خطوة "أنانية" ستضر بالاقتصاد العالمي.

    وحذر الرئيس الكوري الجنوبي من أن اليابان ستتحمل مسؤولية كاملة عن عواقب القيود التجارية.

    وبحسب المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي من المقرر أن يعقد مون اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لإصدار موقفه من قرار اليابان.

    وكان مجلس الوزراء الياباني قد أجاز اليوم الجمعة، مشروع قانون لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم في خطوة تعتبر انتقامًا اقتصاديًا إضافيًا على خلفية قرارات محاكم كورية جنوبية متعلقة بالعمل القسري في زمن الحرب.

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    كوريا الجنوبية اليابان مون جيه-إن مشروع قانون

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