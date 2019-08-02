​اليمن: قوات الحزام الأمني في أبين تستعيد معسكر المحفد

صنعاء - (أ ش أ):

استعادت قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين اليمنية السيطرة على معسكر تابع لها بعد ساعات من تعرضه لهجوم من مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت مصادر أمنية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين انتهت بطرد مسلحي تنظيم القاعدة من المعسكر وإجبارهم على الفرار نحو الجبال.

وذكرت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أن هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.

جاءت عملية استعادة معسكر المحفد بعد قدوم تعزيزات من أبين لدعم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية، حيث تمكنت من طرد التنظيم الإرهابي من المعسكر الذي اضطرت قوات الحزام الأمني للانسحاب منه،

وأفادت المصادر - في وقت سابق - بأن قوات الحزام الأمني - بإسناد من طيران الأباتشي - تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة.