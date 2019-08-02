  • عاجل:التموين تكشف مراحل أخرى لحذف غير المستحقين (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    الصين: التعريفات الأمريكية الجديدة ليست "بناءة" لحل الخلافات التجارية

    07:15 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    الصين: التعريفات الأمريكية الجديدة ليست "بناءة" لحل الخلافات التجارية

    أمريكا والصين

    بكين - (د ب أ ):

    قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الجمعة إن التعريفات الأمريكية الجديدة على البضائع الصينية ليست "بناءة" في حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

    وأضاف وانج يي للصحفيين على هامش اجتماعات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في بانكوك أن "زيادة الرسوم الجمركية ليست بالتأكيد إجراء بناء لحل الخلافات الاقتصادية والتجارية."

    الصين وأمريكا الخلافات التجارية ترامب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان