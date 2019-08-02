  • عاجل:بالتفاصيل والدرجات.. تعرف على طقس الجمعة بجميع محافظات الجمهورية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرة للقاعدة جنوبي اليمن

    03:24 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرة للقاعدة جنوبي اليمن

    القوات اليمنية

    (مصراوي)

    اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

    وقالت مصادر أمنية، إن قوات الحزام الأمني بإسناد من طيران الأباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

    وذكرت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.

    وكانت قوات الحزام الأمني في اليمن تعرضت لهجمات عديدة، تم التصدي لها بنجاح، بعد شنها حملات عديدة لمطارة المجاميع الإرهابية.

    قوات الحزام الأمني تنظيم القاعدة مدينة المحفد هجوم إرهابي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان