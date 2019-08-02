قوات الحزام الأمني تحبط هجوما كبيرة للقاعدة جنوبي اليمن

(مصراوي)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الحزام الأمني وعناصر تنظيم القاعدة في مدينة المحفد بمحافظة أبين جنوب اليمن.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الحزام الأمني بإسناد من طيران الأباتشي تصدت لهجوم "كبير" شنه عناصر من تنظيم القاعدة على معسكر الحزام الأمني في مدينة المحفد، واستخدمت فيه مختلف الأسلحة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وذكرت المصادر أن الهجوم الذي شنته عناصر من تنظيم القاعدة يُعتقد، أنه هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمني.

وكانت قوات الحزام الأمني في اليمن تعرضت لهجمات عديدة، تم التصدي لها بنجاح، بعد شنها حملات عديدة لمطارة المجاميع الإرهابية.