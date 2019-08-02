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    المكسيك تحقق في مزاعم تعرض مهاجر للقتل برصاص الشرطة

    02:25 ص الجمعة 02 أغسطس 2019
    المكسيك تحقق في مزاعم تعرض مهاجر للقتل برصاص الشرطة

    أرشيفية

    مكسيكو سيتي - (د ب أ):

    قالت وزارة الخارجية المكسيكية أمس الخميس إن السلطات تجري تحقيقا في مزاعم بتعرض مهاجر من السلفادور للقتل برصاص الشرطة.

    وقالت منظمة "كاسا ديل مجرانتي دي سالتيلو" لإيواء المهاجرين في مدينة سالتيلو بشمال شرق المكسيك، إن القتيل واحد من 10 مهاجرين كانوا يعتزمون الصعود على متن قطار للشحن سعيا لعبور الحدود إلى داخل الأراضي الأمريكية.

    وأثناء انتظار المهاجرين للقطار، رأوا رجال الشرطة وممثلي الإدعاء قادمين نحوهم، فحاولوا الفرار.

    وقالت المنظمة في بيان الخميس إن المهاجر تعرض لإطلاق الرصاص أثناء ركضه وابنته 8 سنوات.

    وقال الإدعاء العام إنه يبدو أن الشرطة كانت ترد على هجوم.

    ودعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المكسيك إلى إجراء "تحقيق شامل ونزيه" في الحادث.

    وتأتي هذه الأحداث بعدما عززت المكسيك تدابير مكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل ضغوط من الولايات المتحدة.

    ونشرت البلاد 25000 جندي على حدودها وبطول الطرق التي يستخدمها مهاجرون من أمريكا الوسطى يسعون إلى الوصول إلى الولايات المتحدة.

    المكسيك السلفادور مدينة سالتيلو

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