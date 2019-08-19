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    "انتصار مهم".. الجيش السوري يدخل خان شيخون

    11:55 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    "انتصار مهم".. الجيش السوري يدخل خان شيخون

    الجيش السوري

    بيروت - (د ب أ)

    قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات الحكومة السورية، مدعومة بحليفتها الروسية، تمكنت في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين من دخول بلدة خان شيخون، أكبر معقل تسيطر عليه فصائل المعارضة في ريف إدلب الجنوبي.

    وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أنه بعد قصف جوي وبرّي مكثف، تمكنت القوات الحكومية السورية من دخول الأحياء الشمالية والشرقية لخان شيخون بعد انسحاب مسلحي المعارضة من المنطقة.

    وتقع خان شيخون، أكبر بلدة في جنوب إدلب، على الطريق السريع (إم 5) بين حلب ودمشق، والذي يمر أيضًا عبر حمص.

    وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "هذا انتصار مهم لقوات النظام السوري".

    الجيش السوري الحكومة السورية بلدة خان شيخون ريف إدلب سوريا

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