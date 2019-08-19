طلب إحاطة بشأن تلوت مياه النيل بسبب مخلفات المصانع

كتب- أحمد علي:

تقدم محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن استمرار مشكلات تلوث مياه نهر النيل والبحيرات، وأحد الأسباب الرئيسية هو صرف المصانع المحمل بكم كبير من الملوثات.

وقال "زين الدين"، في بيان الاثنين، إنه بالرغم من التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية إلا أن البحيرات ومياه النيل مازالت تعاني من التلوث الصناعي، بعد إلقاء المصانع المشيدة بالقرب من النيل الملايين من أطنان مخلفاتها الصلبة، أو الكيماوية في مياه النهر، أو المنابع الصغيرة التي تصب في نهاية الأمر في مجرى نهر النيل، وكذلك المخلفات السائلة دون اخضاعها للمعالجة اللازمة.

وطالب النائب بمزيد من الحزم في التعامل مع هذه المصانع ومزيد من الإجراءات التي من شأنها رصد نوعية المياه ورصد مصادر التلوث والعمل على خفضها، حفاظًا على صحة الإنسان الذي يتعرض للخطر نتيجة شربه مياه ملوثة، أو تناول أسماك غير صحية، بالإضافة إلى تعرض البيئة البحرية ككل للمخاطر.