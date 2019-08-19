الجيش الأمريكي يجري تجربة لصاروخ كان محظورا لأكثر من 30 عاما

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن الجيش أجرى تجربة لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما، بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر.

وأوضحت الوزارة أن الصاروخ أطلق من جزيرة سان نيكولاس، وأصاب هدفه بدقة بعدما حلق لأكثر من 500 كيلومتر.

وأجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو. وكان الصاروخ يحمل رأس حربية تقليدية وليست نووية.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، انسحاب واشنطن رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا.

وقال بومبيو إن واشنطن أعلنت بصفة رسمية انسحابها من المعاهدة، التي أبرمت عام 1987 إبان الحرب الباردة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالت إنها ما زالت مهتمة بـ"السيطرة المفيدة" على الأسلحة، لكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.