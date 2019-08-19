الصين تدير حملة "ماكرة" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد هونج كونج

واشنطن -(د ب أ)

أعلنت شركة تويتر أنها كشفت النقاب عن حملة صينية تدعمها الدولة " بقصد إثار الشقاق السياسي في هونج كونج" وشجبت ما وصفته بالتصرف "الماكر".

وقالت تويتر في منشور مدونة "هذا الكشف يتألف من 936 حسابا مصدرها جمهورية الصين الشعبية".

وتحظر السلطات الصينية الدخول على موقع التواصل الاجتماعي العملاق في البلاد.

وقالت تويتر إن بعض المستخدمين يبدو أنهم يستخدمون الشبكات الافتراضية الخاصة، بينما دخل آخرون على الموقع الالكتروني مباشرة من بر الصين الرئيسي.

وأضافت تويتر "استنادا إلى تحقيقاتنا المكثفة ، لدينا دليلا موثوقا به يدعم فرضية أن هذه عملية منسقة تجري بدعم من الدولة".