بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري ضد الإرهابيين في إدلب

باريس - (د ب أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن بلاده تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نرصد هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم لمناطق أخرى".

وأضاف الرئيس الروسي: "كانت هناك محاولات لمهاجمة قاعدتنا الجوية في حميميم من منطقة إدلب. لذلك، نحن ندعم جهود الجيش السوري في العمليات التي ينفذها من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية".

وتابع الرئيس الروسي: "بالطبع ، سنتحدث عن سوريا. وهنا أود أن أشير إلى أنه قبل التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة في سوتشي حول نزع السلاح في جزء من منطقة إدلب، في ذلك الوقت كان 50 بالمئة من الأراضي تحت سيطرة الإرهابيين، الآن – 90 بالمئة، ونحن نشهد هجمات جوية مستمرة من هناك".

وأردف بوتين "بالإضافة إلى ذلك، الأمر الخطير ... ، أننا نشهد نقل مسلحين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى من العالم، وهذا أمر خطير للغاية".

ومنذ 25 ابريل الماضي ، بدأت قوات الرئيس السوري بشار الأسد ، بدعم من القوات الجوية الروسية ، حملة واسعة النطاق ضد فصائل المعارضة في حماة وإدلب ، آخر معاقل المعارضة الرئيسية في سوريا.

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية، كما دعا أيضا إلى إحلال الاستقرار والنظام في ليبيا.