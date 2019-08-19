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    الرئيس الجزائري المؤقت يجدد دعوته لحوار وطني دون اقصاءات

    09:31 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    الرئيس الجزائري المؤقت يجدد دعوته لحوار وطني دون اقصاءات

    الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح

    الجزائر - (أ ش أ)

    جدد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، دعوته إلى الحوار الوطني الجاد والواسع من دون إقصاءات.

    ودعا بن صالح في رسالة للشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد إلى الحوار البناء والجاد يشارك فيه كل الجزائريين، لاختيار رئيسهم.

    وأكد أن المرحلة التي تمر بها الجزائر تحتاج إلى تكاتف جهود الكل من أجل الوطن وقال "تحتاج في هذه المرحلة الخاصة، وأكثر من أي وقت مضى، إلى ترتيب الأولويات تفاديا لمآلات غير مأمونة وغير موثوق في نهاياتها وإن عُرِفَتْ بداياتها".

    وأكد ضرورة الالتزام بالطريق المؤدي إلى ضمان حق الشعب الجزائري في اختيار رئيس الجمهورية في أقرب وقت.

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