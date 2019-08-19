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    إيران تؤكد توسيع العلاقات الثنائية مع دولة عربية

    08:57 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    إيران تؤكد توسيع العلاقات الثنائية مع دولة عربية

    علم ايران

    مسقط/طهران - (د ب أ)

    أكد سفير إيران لدی مسقط "محمدرضا نوري شاهرودي" و وزير التنميه الإجتماعيه العماني "الشيخ محمد بن سعيد الكلباني" علی توسيع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

    و أفادت السفارة الايرانية في سلطنة عمان عبر تقرير نشرته اليوم الاثنين، ان نوري شاهرودي التقی اليوم بوزير التنمية الاجتماعية في عمان و بحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين و الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

    و أشار سفير إيران خلال هذا اللقاء إلی الرعايا الإيرانيين الوافدين في سلطنة عمان للعمل والإقامة؛ مؤكدا علی ضرورة إنشاء نادي اجتماعي للإيرانيين المقيمين في هذا البلد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية العمانية.

    من جانبه،اكد وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان استعداده للتعاون في إنشاء نادي إيراني داخل السلطنة.

    يشار إلى أن العلاقات بين إيران وسلطنة عمان جيدةحيث يتبادل مسؤولو البلدين الزيارات.

    إيران محمد بن سعيد الكلباني محمد رضا نوري سلطنة عمان

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