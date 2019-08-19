رئيس حكومة جرينلاند: لابد أن نحظى بالاحترام ومصالحنا تأتي أولا

ستوكهولم - (د ب أ)

اختتمت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن اليوم الاثنين زيارة استمرت يومين إلى جزيرة جرينلاند التي أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب مؤخرا عن رغبته في شرائها.

وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك ونظيرها في جرينلاند كيم كيسلن أن الجزيرة ليست للبيع.

وقال كيلسن خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لا ينبغي أن يتخذ أحد قرارات بشأننا، ولابد من احترامنا، ومصالحنا يجب أن تأتي أولا دائما".

وهذه هي أول زيارة تقوم بها فريدريكسن إلى جرينلاند، منذ توليها رئاسة الحكومة في الدنمارك في نهاية يونيو الماضي.

وقالت فريدريكسن إن الزيارة تؤكد الحاجة إلى "تعزيز التعاون" بين الدنمارك وجرينلاند، وكلهما يشكلان جزءا من مملكة الدنمارك بجانب جزر فارو.

وعلقت فريدريكسن على تزايد الاهتمام بالمنطقة القطبية الشمالية قائلة إنه بالرغم من أن هذا الاهتمام هو سلمي بشكل اساسي، إلا أن هناك حاجة لاتخاذ "رد فعل" حيال القضايا المتعلقة بالأمن.

وأكدت أن الولايات المتحدة هي "أوثق حلفائنا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح أمس الأحد أن إدارته تدرس إمكانية شراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك، قائلا إن المنطقة مثيرة للانتباه "استراتيجيا".

وقال ترامب أثناء مغادرته نيوجيرسي متوجهاً إلى واشنطن: "أولا، علينا أن نعرف ما إذا كان لديهم أي اهتمام"، فيما زعم أن الدنمارك تخسر أموالا بسبب الاحتفاظ بجرينلاند. وأضاف: "في الأساس، إنها صفقة عقارية كبيرة".

وشكك ترامب حول ما إذا كان سيتوجه إلى الدنمارك في بداية شهر سبتمبر كما هو مخطط له، لكنه أكد أن هذا لا يتعلق بالضجة التي ثارت مؤخرا حول جرينلاند.

وتابع قائلا: "لا أعتقد أن رأي الدنمارك نهائي" مشيرا إلى إنه إذا ذهب إلى الدنمارك، فسيتحدث عن جرينلاند، لكنه أوضح أن الأمر "ليس على رأس الأولويات".