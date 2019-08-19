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    بدء البحث عن منتج سينمائي بولندي سقط من زورق بخاري في بحيرة

    08:18 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    بدء البحث عن منتج سينمائي بولندي سقط من زورق بخاري في بحيرة

    رجال المسطحات المائية - أرشيفية

    وارسو- (د ب أ):

    بدأ رجال الانقاذ في بولندا عملية بحث اليوم الاثنين عن المنتج السينمائي وزنياك ستاراك، الذي اعتبر في عداد المفقودين أمس الأحد عقب سقوطه من زورق بخاري في بحيرة.

    ويجري الآن البحث في قاع بحيرة كيساينو بشمال شرق بولندا باستخدام جهاز الفحص بالموجات الصوتية (السونار) .

    يذكر أن عائلة وزنياك -ستاراك، وهو واحد من أغنى الأشخاص في بولندا ، تمتلك منزلا على البحيرة .

    وذكرت امرأة، 27 عامًا، للشرطة أنها سقطت في البحيرة مع رفيق لها بعد القيام بدوران حاد للزورق.

    وأكد مكتب النائب العام لوكالة الأنباء البولندية اليوم هوية الرجل المفقود.

    يشار إلى أن وزنياك-ستاراك هو ابن زوجة جيزي ستاراك ، قطب المستحضرات الطبية البولندي. ووزنياك -ستاراك متزوج من الصحفية التليفزيونية أجنيسكا وزنياك-ستاراك.

    وتتناول الصحف الشعبية في البلاد أخبار الزوجين بكثرة.

    رجال الانقاذ بولندا زورق بخاري وزنياك ستاراك بحيرة كيساينو

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