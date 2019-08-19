البنتاجون يعلن اختبار صاروخ قبالة الساحل الغربي الأمريكي

واشنطن- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين أن الجيش الأمريكي اختبر أمس صاروخ كروز قبالة الساحل الغربي.

وكان نوع الصاروخ الذي اختبرته الولايات المتحدة أمس سيكون محظورا في ظل اتفاقية القوات النووية المتوسطة المدى التي انسحبت منها أمريكا بعدما اتهمت روسيا بانتهاكها.

وترجع الاتفاقية إلى فترة الحرب الباردة.

وقالت الوزارة في بيان: "انطلق الصاروخ، الذي تم اختباره، من منصته الأرضية المتحركة، وأصاب هدفه بدقة بعدما قطع أكثر من 500 كيلومتر في الجو".

وكان مسؤولو البنتاجون قالوا في مارس الماضي إنهم سيختبرون صاروخا بمجرد الانسحاب من الاتفاقية.