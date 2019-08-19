المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يستبعد ركود الاقتصاد خلال الفترة المقبلة

واشنطن- (د ب أ):

رفض لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض المخاوف من دخول الاقتصاد حالة ركود، في أعقاب تقلبات أسواق السندات العالمية في الأسبوع الماضي والتي يعتبرها البعض مقدمة لركود الاقتصاد.

وقال كودلو في مقابلة مع البرنامج التلفزيوني "فوكس نيوز صاندي" إنه "لا يوجد ركود في الأفق" فالمستهلكون يعملون وأجورهم ترتفع وهم ينفقون ويدخرون".

وأشار كودلو رئيس مجلس الاقتصاد القومي الأمريكي إلى بيانات وزارة التجارة الأمريكية التي أشارت إلى نمو مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يوليو الماضي بنسبة 7ر0%، قائلا إن الاقتصاد الأمريكي "في حالة جيدة".

يذكر أن كودلو كان قد قال قبل تفجر الأزمة المالية الأمريكية في 2008 إنه "لا يوجد ركود قادم".

في الوقت نفسه فإن أحدث مسح لخبراء الاقتصاد الأمريكي أشار إلى أن أغلبية الخبراء يتوقعون ركود الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين.

يذكر أن أغلب المشاركين في "مسح السياسة الاقتصادية" الذي شمل 226 عضوا في "الاتحاد الوطني لاقتصادات الأعمال" والذي أجرى خلال الفترة من 14 يوليو الماضي وحتى أول أغسطس الحالي، قالوا إنهم يتوقعون حدوث الركود الاقتصادي الجديد في وقت متأخر عن توقعاتهم في المسح السابق الذي أجرى في فبراير الماضي.

وبحسب المسح الأخير قال 98% من المشاركين إنهم يعتقدون أن الركود الاقتصادي سيحدث بعد 2019، لكن هناك انقسام بشأن ما إذا كان الركود سيحدث في 2020 أو 2021.