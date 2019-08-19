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    الكويت: الاحتلال يستفز مشاعر المسلمين باقتحامات الأقصى

    07:50 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    الكويت: الاحتلال يستفز مشاعر المسلمين باقتحامات الأقصى

    مجلس الوزراء الكويتي

    الكويت - (أ ش أ)

    أدان مجلس الوزراء الكويتي، الممارسات الأمنية التعسفية التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحامها باحات المسجد الأقصى والهجوم على المصلين بعد صلاة عيد الأضحى؛ ما يمثل مساسا واستفزازا لمشاعر كافة المسلمين، وانتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية.

    ودعا "الوزراء الكويتي" - في بيان أصدره عقب جلسته الأسبوعية، التي عقدت اليوم /الاثنين/ بقصر "السيف" برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - المجتمع الدولي لممارسة مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لاحترام القرارات والمواثيق الدولية، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التعسفية، والتعدي على المقدسات الدينية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني الكامل في الكرامة والحرية والسيادة على أرضه ومقدساته.

    ومن جهة أخرى، أدان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية (كابول) أمس الأحد، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بالقرب من مدينة "كويتا" الباكستانية مؤخرا، والذين أسفرا عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدا موقف الكويت المناهض للعنف والإرهاب.

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    مجلس الوزراء الكويتي الكويت الاحتلال الإسرائيلي عيد الأضحى

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