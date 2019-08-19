البنتاجون يكشف عدد القوات الأمريكية في الخليج

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، إن عدد القوات المسلحة الأمريكية في منطقة الخليج يتراوح بين 65 و70 ألفا.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن وزارة الدفاع (البنتاجون) أن واشنطن تواصل تنفيذ عمليات استخباراتية ومراقبة واستطلاع في منطقة الخليج.

وتابع الموقع أن البنتاجون ملتزم بالدفاع "عن الحلفاء الخليجيين الذين تربطنا بهم معاهدات دفاع مشتركة".

وأشارت الوزارة أن قوة الردع الأمريكية في الخليج رسالة مزدوجة لطهران، مضيفة "لم نر ارتفاعا في التوتر مع طهران ولا في نشاطها في الخليج".