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    البنتاجون يكشف عدد القوات الأمريكية في الخليج

    07:47 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    البنتاجون يكشف عدد القوات الأمريكية في الخليج

    وزارة الدفاع الأمريكية

    القاهرة – مصراوي:

    قالت وزارة الدفاع الأمريكية، الإثنين، إن عدد القوات المسلحة الأمريكية في منطقة الخليج يتراوح بين 65 و70 ألفا.

    ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن وزارة الدفاع (البنتاجون) أن واشنطن تواصل تنفيذ عمليات استخباراتية ومراقبة واستطلاع في منطقة الخليج.

    وتابع الموقع أن البنتاجون ملتزم بالدفاع "عن الحلفاء الخليجيين الذين تربطنا بهم معاهدات دفاع مشتركة".

    وأشارت الوزارة أن قوة الردع الأمريكية في الخليج رسالة مزدوجة لطهران، مضيفة "لم نر ارتفاعا في التوتر مع طهران ولا في نشاطها في الخليج".

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