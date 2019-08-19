روسيا والسعودية تبحثان ترتيبات زيارة بوتين القادمة للرياض

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف والسفير السعودي لدى موسكو رائد بن خالد القرملي ناقشا قضايا تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وسلطا الضوء على استعدادات زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادمة للعاصمة السعودية الرياض.

وأوضحت وزارة الخارجية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية: "ناقش الجانبان القضايا المهمة ذات الصلة بتعزيز التعاون الروسي-السعودي المتعدد، مع التأكيد على استعدادات زيارة الرئيس بوتين القادمة للرياض المقررة في أكتوبر المقبل، كما تطرق الطرفان إلى أجندة الشرق الأوسط الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بجهود تسوية الأزمة اليمنية".